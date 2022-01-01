Росіяни готуються до битви за Маріуполь, – ОВА
Сьогодні, 13:53
Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин окупантів.
Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.
За його словами, концентрація росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".
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Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.
За його словами, концентрація росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".
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