Росіяни готуються до битви за Маріуполь, – ОВА





Про це Павло Кириленко.



"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.



За його словами, концентрація росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська готуються до битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин окупантів.Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України – Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - зазначив очільник обладміністрації.За його словами, концентрація росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбувається з метою отримання хоч якоїсь "перемоги".

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