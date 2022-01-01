Виправдовував збройну агресію РФ проти України: на Волині судитимуть переселенця з Луганщини
Сьогодні, 13:01
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинення 31-річним уродженцем Луганщини виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України (ч.1ст.436-2 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Встановлено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселенець з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток та соціальні блага, в розмовах з місцевим населенням заперечував російську агресію в Луганську з 2014 року, переконував у наявності винятково внутрішньо громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості.
За усі ці дії він тепер постане перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Встановлено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселенець з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток та соціальні блага, в розмовах з місцевим населенням заперечував російську агресію в Луганську з 2014 року, переконував у наявності винятково внутрішньо громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості.
За усі ці дії він тепер постане перед судом.
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