Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 12:36
На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже «чують» просування ЗСУ, запевнив він.
"Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.
Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою.
Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область.
Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - заявляє Гайдай.
Окупантів в області дуже багато і, не попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку.
Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже «чують» просування ЗСУ, запевнив він.
"Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.
Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою.
Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область.
Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - заявляє Гайдай.
Окупантів в області дуже багато і, не попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку.
Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані.
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