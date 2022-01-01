Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, – Гайдай

На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністраціїЛінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, місцеві жителі вже «чують» просування ЗСУ, запевнив він."Луганська земля завалена трупами росіян. Тіла ніхто не збирає. Іноді орки кидають і поранених.Неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою.Тим не менш, росіяни продовжують стягувати резерви в нашу область.Тож російський могильник з кожним днем стає все більше", - заявляє Гайдай.Окупантів в області дуже багато і, не попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку.Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані.