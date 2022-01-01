В Україні зросла кількість загиблих дітей від рук російських окупантів
Сьогодні, 12:02
Понад 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 431 дитину, понад 834 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 431 дитину, понад 834 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31.
Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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