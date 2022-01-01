На Волині трагічно загинув військовий Володимир Прокопчук
Сьогодні, 11:31
Вчора ввечері, 14 листопада, трагічно загинув захисник України Володимир Прокопчук із Затурцівської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
Траурний кортеж буде виїжати з Луцька до Затурець після 12 години.
"Просимо всіх, хто має можливість, зустріти та провести в останню дорогу Володимира. Про дату та час прощання повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Як пише ІА Волинські новини, військовий загинув у ДТП, яка сталася на трасі Луцьк-Володимир, поблизу села Малий Окорськ.
Володимир помер у лікарні, не приходячи до тями. Інший водій загинув на місці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці громади.
Траурний кортеж буде виїжати з Луцька до Затурець після 12 години.
"Просимо всіх, хто має можливість, зустріти та провести в останню дорогу Володимира. Про дату та час прощання повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Як пише ІА Волинські новини, військовий загинув у ДТП, яка сталася на трасі Луцьк-Володимир, поблизу села Малий Окорськ.
Володимир помер у лікарні, не приходячи до тями. Інший водій загинув на місці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять!
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