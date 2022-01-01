На Волині трагічно загинув військовий Володимир Прокопчук

На Волині трагічно загинув військовий Володимир Прокопчук
Вчора ввечері, 14 листопада, трагічно загинув захисник України Володимир Прокопчук із Затурцівської громади.

Про це повідомили на сторінці громади.

Траурний кортеж буде виїжати з Луцька до Затурець після 12 години.

"Просимо всіх, хто має можливість, зустріти та провести в останню дорогу Володимира. Про дату та час прощання повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Як пише ІА Волинські новини, військовий загинув у ДТП, яка сталася на трасі Луцьк-Володимир, поблизу села Малий Окорськ.

Володимир помер у лікарні, не приходячи до тями. Інший водій загинув на місці.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять!

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Теги: загинув військовий, Прокопчук, Затурці, ДТП
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