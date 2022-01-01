На Волині трагічно загинув військовий Володимир Прокопчук

Володимир Прокопчук із Затурцівської громади.



Про це повідомили на



Траурний кортеж буде виїжати з Луцька до Затурець після 12 години.



"Просимо всіх, хто має можливість, зустріти та провести в останню дорогу Володимира. Про дату та час прощання повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.



Як пише



Володимир помер у лікарні, не приходячи до тями. Інший водій загинув на місці.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора ввечері, 14 листопада, трагічно загинув захисник Україниіз Затурцівської громади.Про це повідомили на сторінці громади.Траурний кортеж буде виїжати з Луцька до Затурець після 12 години."Просимо всіх, хто має можливість, зустріти та провести в останню дорогу Володимира. Про дату та час прощання повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.Як пише ІА Волинські новини , військовий загинув у ДТП, яка сталася на трасі Луцьк-Володимир , поблизу села Малий Окорськ.Володимир помер у лікарні, не приходячи до тями. Інший водій загинув на місці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію