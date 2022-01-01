У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи





Про це Юрій Погуляйко.





"До уваги жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.



Сьогодні упродовж дня наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи на півночі області", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попереджають про вибухи на півночі області. Просять зберігати спокій.Про це інформує голова Волинської ОВА"До уваги жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.Сьогодні упродовж дня наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи на півночі області", - написав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію