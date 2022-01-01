У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи

У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи
Волинян попереджають про вибухи на півночі області. Просять зберігати спокій.

Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.


"До уваги жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.

Сьогодні упродовж дня наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи на півночі області", - написав він.

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Теги: вибухи, Волинь, Погуляйко
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