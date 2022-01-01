У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:24
Волинян попереджають про вибухи на півночі області. Просять зберігати спокій.
Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.
Сьогодні упродовж дня наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи на півночі області", - написав він.
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Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Ковельського та Камінь-Каширського районів.
Сьогодні упродовж дня наші військові проводитимуть вибухотехнічні роботи на півночі області", - написав він.
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