У Луцьку переселенці і волонтери плетуть сітки для військових
Сьогодні, 11:15
В приміщенні одного із університетів волонтери з Луцька та переселенці об'єдналися, щоб плести сітки для військових. Працюють по сім годин щодня.
Про це розповіла Суспільному волонтерка Валентина Петрук.
Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.
Валентина Петрук до Луцька приїхала з Києва. Каже: приходить плести сітки щодня. Щоб сітки були міцними і служили довго, волонтери використовують спанбонд.
"Переважно усі зараз переходять на таку тканину. Тому що вона набагато легша і не так сильно замокає, швидше сохне", – каже переселенка.
Тканину на сітки волонтерам дають благодійники. Іноді кошти збирають у соцмережах. Зараз волонтери працюють також над зимовими маскувальними сітками, білого кольору.
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Про це розповіла Суспільному волонтерка Валентина Петрук.
Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.
Валентина Петрук до Луцька приїхала з Києва. Каже: приходить плести сітки щодня. Щоб сітки були міцними і служили довго, волонтери використовують спанбонд.
"Переважно усі зараз переходять на таку тканину. Тому що вона набагато легша і не так сильно замокає, швидше сохне", – каже переселенка.
Тканину на сітки волонтерам дають благодійники. Іноді кошти збирають у соцмережах. Зараз волонтери працюють також над зимовими маскувальними сітками, білого кольору.
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