У Луцьку на благодійному вечорі розіграють трофейний сухпай та аптечку окупантів
Сьогодні, 11:13
У Луцьку 19 листопада відбудеться благодійний вечір для збору коштів бійцям волинського осередку ДРБ «Сонечко».
Про це повідомив директор спортивного клубу і волонтер з Луцька Василь Петрищак.
У Луцьку у закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.
Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».
Також переможці отримають:
- 1 аптечку окупантів;
- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;
- Тепле худі;
- Футболки з принтом.
Усі вилучені кошти підуть на підтримку «ДРБ Сонечко».
Волонтер розповідає, що зустрівся із бійцями, мав змогу поспілкуватися із командиром Олександром, позивний «Грот».
"Хлопці говорять була потреба в одязі, але це питання закрили а так ніби все є,я розумію,що хлопці соромляться, а ми з вами знаємо за час війни, які потреби у військових, тому ваша підтримка дуже важлива!" - написав Василь. У свою чергу, волонтер вручив бійцям 10 сертифікатів відвідування СК PLAZA та реабілітаційний масаж.
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Про це повідомив директор спортивного клубу і волонтер з Луцька Василь Петрищак.
У Луцьку у закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.
Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».
Також переможці отримають:
- 1 аптечку окупантів;
- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;
- Тепле худі;
- Футболки з принтом.
Усі вилучені кошти підуть на підтримку «ДРБ Сонечко».
Волонтер розповідає, що зустрівся із бійцями, мав змогу поспілкуватися із командиром Олександром, позивний «Грот».
"Хлопці говорять була потреба в одязі, але це питання закрили а так ніби все є,я розумію,що хлопці соромляться, а ми з вами знаємо за час війни, які потреби у військових, тому ваша підтримка дуже важлива!" - написав Василь. У свою чергу, волонтер вручив бійцям 10 сертифікатів відвідування СК PLAZA та реабілітаційний масаж.
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