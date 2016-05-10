У Луцьку на благодійному вечорі розіграють трофейний сухпай та аптечку окупантів





Про це Василь Петрищак.



У Луцьку у закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.



Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».



Також переможці отримають:

- 1 аптечку окупантів;

- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;

- Тепле худі;

- Футболки з принтом.



Усі вилучені кошти підуть на підтримку «ДРБ Сонечко».



Волонтер розповідає, що зустрівся із бійцями, мав змогу поспілкуватися із командиром Олександром, позивний «Грот».



"Хлопці говорять була потреба в одязі, але це питання закрили а так ніби все є,я розумію,що хлопці соромляться, а ми з вами знаємо за час війни, які потреби у військових, тому ваша підтримка дуже важлива!" - написав Василь. У свою чергу, волонтер вручив бійцям 10 сертифікатів відвідування СК PLAZA та реабілітаційний масаж.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 19 листопада відбудеться благодійний вечір для збору коштів бійцям волинського осередку ДРБ «Сонечко».Про це повідомив директор спортивного клубу і волонтер з ЛуцькаУ Луцьку у закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».Також переможці отримають:- 1 аптечку окупантів;- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;- Тепле худі;- Футболки з принтом.Усі вилучені кошти підуть на підтримку «ДРБ Сонечко».Волонтер розповідає, що зустрівся із бійцями, мав змогу поспілкуватися із командиром, позивний «Грот»."Хлопці говорять була потреба в одязі, але це питання закрили а так ніби все є,я розумію,що хлопці соромляться, а ми з вами знаємо за час війни, які потреби у військових, тому ваша підтримка дуже важлива!" - написав Василь. У свою чергу, волонтер вручив бійцям 10 сертифікатів відвідування СК PLAZA та реабілітаційний масаж.

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