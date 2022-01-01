На Волині зник безвісти 24-річний хлопець





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Мазура Андрія Миколайовича, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці.



Встановлено, що розшукуваний 14 листопада о 17:00 годині пішов з дому у невідомому та не повернувся. Неодноразово зникав, може ходити вздовж доріг в будь-якому напрямку. Хворіє на психічні розлади.



Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе, коротке.



Був одягнений: у синій спортивний костюм.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка невідкладно повідомити за телефонами: 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує безвісти зниклого 24-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці.Встановлено, що розшукуваний 14 листопада о 17:00 годині пішов з дому у невідомому та не повернувся. Неодноразово зникав, може ходити вздовж доріг в будь-якому напрямку. Хворіє на психічні розлади.ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе, коротке.у синій спортивний костюм.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка невідкладно повідомити за телефонами: 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102

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