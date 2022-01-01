На Волині зник безвісти 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:43
Поліція розшукує безвісти зниклого 24-річного жителя Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Мазура Андрія Миколайовича, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці.
Встановлено, що розшукуваний 14 листопада о 17:00 годині пішов з дому у невідомому та не повернувся. Неодноразово зникав, може ходити вздовж доріг в будь-якому напрямку. Хворіє на психічні розлади.
Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе, коротке.
Був одягнений: у синій спортивний костюм.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка невідкладно повідомити за телефонами: 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Мазура Андрія Миколайовича, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці.
Встановлено, що розшукуваний 14 листопада о 17:00 годині пішов з дому у невідомому та не повернувся. Неодноразово зникав, може ходити вздовж доріг в будь-якому напрямку. Хворіє на психічні розлади.
Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе, коротке.
Був одягнений: у синій спортивний костюм.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка невідкладно повідомити за телефонами: 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зник безвісти 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:43
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
Сьогодні, 10:20
ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Сьогодні, 10:10
Медіа