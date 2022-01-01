На Волині зник безвісти 24-річний хлопець

На Волині зник безвісти 24-річний хлопець
Поліція розшукує безвісти зниклого 24-річного жителя Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Мазура Андрія Миколайовича, 16 грудня 1997 року народження, жителя села Підгайці.

Встановлено, що розшукуваний 14 листопада о 17:00 годині пішов з дому у невідомому та не повернувся. Неодноразово зникав, може ходити вздовж доріг в будь-якому напрямку. Хворіє на психічні розлади.

Прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русе, коротке.

Був одягнений: у синій спортивний костюм.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка невідкладно повідомити за телефонами: 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на благодійному вечорі розіграють трофейний сухпай та аптечку окупантів
Сьогодні, 11:13
У Луцьку ввечері Opel збив пішохода: постраждалого госпіталізували
Сьогодні, 11:08
На Волині зник безвісти 24-річний хлопець
Сьогодні, 10:43
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
Сьогодні, 10:20
ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО На Волині зникла безвісти пенсіонерка. ФОТО
03 жовтень, 12:24
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
29 вересень, 15:40
Пішов по гриби та не повернувся: на Волині зник безвісти 39-річний чоловік Пішов по гриби та не повернувся: на Волині зник безвісти 39-річний чоловік
27 вересень, 12:55
На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО
26 вересень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросла кількість загиблих дітей від рук російських окупантів
Сьогодні, 12:02
 0
На Волині трагічно загинув військовий Володимир Прокопчук
Сьогодні, 11:31
 0
У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи
Сьогодні, 11:24
 0
«Волиньгаз»: до 20 листопада - строк оплати за розподіл газу
Сьогодні, 11:23
 0
У Луцьку переселенці і волонтери плетуть сітки для військових
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8