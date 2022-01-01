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ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів

ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України близько 82 080 своїх солдатів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога:

танки — 2861 (+13) одиниця;
бойові броньовані машини — 5773 (+25);
артилерійські системи — 1850 (+11);
РСЗВ — 393;
засоби ППО — 208 (+2);
літаки — 278;
гелікоптери — 261;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);
крилаті ракети — 399;
кораблі /катери — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);
спеціальна техніка — 160.

Ці дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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