ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Сьогодні, 10:10
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України близько 82 080 своїх солдатів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога:
танки — 2861 (+13) одиниця;
бойові броньовані машини — 5773 (+25);
артилерійські системи — 1850 (+11);
РСЗВ — 393;
засоби ППО — 208 (+2);
літаки — 278;
гелікоптери — 261;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);
крилаті ракети — 399;
кораблі /катери — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);
спеціальна техніка — 160.
Ці дані уточнюються.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога:
танки — 2861 (+13) одиниця;
бойові броньовані машини — 5773 (+25);
артилерійські системи — 1850 (+11);
РСЗВ — 393;
засоби ППО — 208 (+2);
літаки — 278;
гелікоптери — 261;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);
крилаті ракети — 399;
кораблі /катери — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);
спеціальна техніка — 160.
Ці дані уточнюються.
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