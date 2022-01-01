ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів





Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Втрати ворога:



танки — 2861 (+13) одиниця;

бойові броньовані машини — 5773 (+25);

артилерійські системи — 1850 (+11);

РСЗВ — 393;

засоби ППО — 208 (+2);

літаки — 278;

гелікоптери — 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);

крилаті ракети — 399;

кораблі /катери — 16;

автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);

спеціальна техніка — 160.



Ці дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України близько 82 080 своїх солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Втрати ворога:танки — 2861 (+13) одиниця;бойові броньовані машини — 5773 (+25);артилерійські системи — 1850 (+11);РСЗВ — 393;засоби ППО — 208 (+2);літаки — 278;гелікоптери — 261;БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);крилаті ракети — 399;кораблі /катери — 16;автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);спеціальна техніка — 160.Ці дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію