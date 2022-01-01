Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових

Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
В приміщенні одного із університетів волонтери з Луцька та переселенці об'єдналися, щоб плести сітки для військових. Працюють по сім годин щодня.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Валентина Петрук.

Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.

Валентина Петрук до Луцька приїхала з Києва. Каже: приходить плести сітки щодня. Щоб сітки були міцними і служили довго 0 волонтери використовують спанбонд.

"Переважно усі зараз переходять на таку тканину. Тому що вона набагато легша і не так сильно замокає, швидше сохне", – каже переселенка.

Тканину на сітки волонтерам дають благодійники. Іноді кошти збирають у соцмережах. Зараз волонтери працюють також над зимовими маскувальними сітками, білого кольору.
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових

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Теги: Лучани, переселенці, сітки
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