Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових





Про це розповіла Валентина Петрук.



Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.



Валентина Петрук до Луцька приїхала з Києва. Каже: приходить плести сітки щодня. Щоб сітки були міцними і служили довго 0 волонтери використовують спанбонд.



"Переважно усі зараз переходять на таку тканину. Тому що вона набагато легша і не так сильно замокає, швидше сохне", – каже переселенка.



Тканину на сітки волонтерам дають благодійники. Іноді кошти збирають у соцмережах. Зараз волонтери працюють також над зимовими маскувальними сітками, білого кольору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В приміщенні одного із університетів волонтери з Луцька та переселенці об'єдналися, щоб плести сітки для військових. Працюють по сім годин щодня.Про це розповіла Суспільному волонтеркаПлоща усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.Валентина Петрук до Луцька приїхала з Києва. Каже: приходить плести сітки щодня. Щоб сітки були міцними і служили довго 0 волонтери використовують спанбонд."Переважно усі зараз переходять на таку тканину. Тому що вона набагато легша і не так сильно замокає, швидше сохне", – каже переселенка.Тканину на сітки волонтерам дають благодійники. Іноді кошти збирають у соцмережах. Зараз волонтери працюють також над зимовими маскувальними сітками, білого кольору.

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