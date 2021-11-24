У Луцьку ввечері Opel збив пішохода: постраждалого госпіталізували





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Водій автомобіля Opel здійснив наїзд на пішохода. Його госпіталізували до лікарні.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що ДТП трапилась близько 19 години. 49-річний водій Opel здійснив наїзд на 29-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у медичний заклад міста.



Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 листопада ввечері у Луцьку на проспекті Волі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Водій автомобіля Opel здійснив наїзд на пішохода. Його госпіталізували до лікарні.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що ДТП трапилась близько 19 години. 49-річний водій Opel здійснив наїзд на 29-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у медичний заклад міста.Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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