У Луцьку ввечері Opel збив пішохода: постраждалого госпіталізували
Сьогодні, 11:08
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 листопада ввечері у Луцьку на проспекті Волі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій автомобіля Opel здійснив наїзд на пішохода. Його госпіталізували до лікарні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що ДТП трапилась близько 19 години. 49-річний водій Opel здійснив наїзд на 29-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у медичний заклад міста.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Водій автомобіля Opel здійснив наїзд на пішохода. Його госпіталізували до лікарні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що ДТП трапилась близько 19 години. 49-річний водій Opel здійснив наїзд на 29-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у медичний заклад міста.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.
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