«Волиньгаз»: до 20 листопада - строк оплати за розподіл газу
Сьогодні, 11:23
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, просить споживачів газу сплатити за послугу доставки газу.
Оплату розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.
Обирайте зручний спосіб оплати:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
Або оплатіть через:
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Платіжну систему Центру муніципальних систем управління https://www.pay.vn.ua/
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення "Укрпошти"
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Дякуємо усім споживачам, які вчасно здійснюють оплату за доставку природного газу, адже це необхідно для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання у Волинській області.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Оплату розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.
Обирайте зручний спосіб оплати:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
Або оплатіть через:
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Платіжну систему Центру муніципальних систем управління https://www.pay.vn.ua/
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення "Укрпошти"
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Дякуємо усім споживачам, які вчасно здійснюють оплату за доставку природного газу, адже це необхідно для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання у Волинській області.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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