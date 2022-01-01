«Волиньгаз»: до 20 листопада - строк оплати за розподіл газу





Оплату розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.



Обирайте зручний спосіб оплати:



• Особистий кабінет на сайті 104.ua

• Чат-бот «7104ua» у Viber

• Чат-бот «7104ua» в Telegram

• Мобільний додаток 104.ua :



- iOS - http://surl.li/bcptr

- Android - http://surl.li/bcptv



Або оплатіть через:



• Систему інтернет-платежів Portmone.com

• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua

• Платіжну систему Центру муніципальних систем управління https://www.pay.vn.ua/

• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)

• Будь-яке відділення "Укрпошти"

• Відділення будь-якого банку

• Термінали самообслуговування.



Дякуємо усім споживачам, які вчасно здійснюють оплату за доставку природного газу, адже це необхідно для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання у Волинській області.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, просить споживачів газу сплатити за послугу доставки газу.Оплату розподілу газу, як і раніше, потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».У призначенні платежу для його подальшої ідентифікації вкажіть номер особового рахунку, що складається з 10 цифр.Обирайте зручний спосіб оплати:• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r • Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh • Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot • Мобільний додаток 104.ua :- iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptvАбо оплатіть через:• Систему інтернет-платежів Portmone.com• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua• Платіжну систему Центру муніципальних систем управління https://www.pay.vn.ua/• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)• Будь-яке відділення "Укрпошти"• Відділення будь-якого банку• Термінали самообслуговування.Дякуємо усім споживачам, які вчасно здійснюють оплату за доставку природного газу, адже це необхідно для забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання у Волинській області.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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