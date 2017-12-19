Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО

Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО
На митному посту «Устилуг» виявили у пасажирки вантажного автомобіля вісім пакунків з наркотиками.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці волинської митниці.

У ніч на вівторок, 15 листопада, на посту «Устилуг» волинські митники виявили у пасажирки вантажного транспортного засобу 8 прозорих зіп-пакетів з вмістом речовини, схожої на амфетамін.

«Цей білий, рожевий, жовтий чи навіть чорний порошок, що на фото, містить у собі особливо небезпечний психотроп, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання якого, навіть у незначних дозах, заборонені. Пакетики громадянка України сховала у внутрішньому відділенні своєї дамської сумочки. Нині вони вилучені та передані на експертизу», – йдеться у дописі.

Митники повідомили правоохоронцям про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального кодексу України.
Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО

До слова, з початку року Волинська митниця скерувала до правоохоронних органів 54 повідомлення про протиправні діяння, пов'язанні з незаконним обігом наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. 32 випадки стосувалися незаконного переміщення без мети збуту, 22 – контрабанди наркотичних засобів. З незаконного обігу вилучили понад 22 кг наркотичних засобів, більше пів тисячі таблеток психотропів, понад сотню пігулок чи капсул прекурсорів.
Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО
Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, наркотики
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