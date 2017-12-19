Через волинський кордон жінка перевозила 8 пакунків наркотиків. ФОТО





Про це



У ніч на вівторок, 15 листопада, на посту «Устилуг» волинські митники виявили у пасажирки вантажного транспортного засобу 8 прозорих зіп-пакетів з вмістом речовини, схожої на амфетамін.



«Цей білий, рожевий, жовтий чи навіть чорний порошок, що на фото, містить у собі особливо небезпечний психотроп, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання якого, навіть у незначних дозах, заборонені. Пакетики громадянка України сховала у внутрішньому відділенні своєї дамської сумочки. Нині вони вилучені та передані на експертизу», – йдеться у дописі.



Митники повідомили правоохоронцям про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального кодексу України.



До слова, з початку року Волинська митниця скерувала до правоохоронних органів 54 повідомлення про протиправні діяння, пов'язанні з незаконним обігом наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. 32 випадки стосувалися незаконного переміщення без мети збуту, 22 – контрабанди наркотичних засобів. З незаконного обігу вилучили понад 22 кг наркотичних засобів, більше пів тисячі таблеток психотропів, понад сотню пігулок чи капсул прекурсорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На митному посту «Устилуг» виявили у пасажирки вантажного автомобіля вісім пакунків з наркотиками.Про це повідомили на фейсбук-сторінці волинської митниці.У ніч на вівторок, 15 листопада, на посту «Устилуг» волинські митники виявили у пасажирки вантажного транспортного засобу 8 прозорих зіп-пакетів з вмістом речовини, схожої на амфетамін.«Цей білий, рожевий, жовтий чи навіть чорний порошок, що на фото, містить у собі особливо небезпечний психотроп, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання якого, навіть у незначних дозах, заборонені. Пакетики громадянка України сховала у внутрішньому відділенні своєї дамської сумочки. Нині вони вилучені та передані на експертизу», – йдеться у дописі.Митники повідомили правоохоронцям про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального кодексу України.До слова, з початку року Волинська митниця скерувала до правоохоронних органів 54 повідомлення про протиправні діяння, пов'язанні з незаконним обігом наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. 32 випадки стосувалися незаконного переміщення без мети збуту, 22 – контрабанди наркотичних засобів. З незаконного обігу вилучили понад 22 кг наркотичних засобів, більше пів тисячі таблеток психотропів, понад сотню пігулок чи капсул прекурсорів.

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