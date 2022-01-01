На Донеччині загинув 36-річний Герой з Волині, командир вертолітної ескадрилії Сергій Хомік
Сьогодні, 13:16
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув уродженець села Сусваль Володимирського району Сергій Хомік.
Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.
"36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії, до останнього подиху мужньо захищаючи рідну землю, загинув 11 листопада на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Володимирська громада прощатиметься із полеглим Героєм у четвер, 17 листопада.
"Закликаю містян віддати останню шану захиснику, сформувавши живий коридор о 10.30 від вулиці Академіка Глушкова, через вулицю Ковельську до Собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться об 11 годині", - наголосив Ігор Пальонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.
"36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії, до останнього подиху мужньо захищаючи рідну землю, загинув 11 листопада на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Володимирська громада прощатиметься із полеглим Героєм у четвер, 17 листопада.
"Закликаю містян віддати останню шану захиснику, сформувавши живий коридор о 10.30 від вулиці Академіка Глушкова, через вулицю Ковельську до Собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться об 11 годині", - наголосив Ігор Пальонка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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