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На Донеччині загинув 36-річний Герой з Волині, командир вертолітної ескадрилії Сергій Хомік

На Донеччині загинув 36-річний Герой з Волині, командир вертолітної ескадрилії Сергій Хомік
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув уродженець села Сусваль Володимирського району Сергій Хомік.

Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка.

"36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії, до останнього подиху мужньо захищаючи рідну землю, загинув 11 листопада на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Володимирська громада прощатиметься із полеглим Героєм у четвер, 17 листопада.

"Закликаю містян віддати останню шану захиснику, сформувавши живий коридор о 10.30 від вулиці Академіка Глушкова, через вулицю Ковельську до Собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться об 11 годині", - наголосив Ігор Пальонка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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