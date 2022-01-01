На Донеччині загинув 36-річний Герой з Волині, командир вертолітної ескадрилії Сергій Хомік

Сергій Хомік.



Про це Ігор Пальонка.



"36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії, до останнього подиху мужньо захищаючи рідну землю, загинув 11 листопада на Донеччині", - йдеться в повідомленні.



Володимирська громада прощатиметься із полеглим Героєм у четвер, 17 листопада.



"Закликаю містян віддати останню шану захиснику, сформувавши живий коридор о 10.30 від вулиці Академіка Глушкова, через вулицю Ковельську до Собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться об 11 годині", - наголосив Ігор Пальонка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув уродженець села Сусваль Володимирського районуПро це повідомив голова Володимирської громади"36-річний полковник, командир вертолітної ескадрилії, до останнього подиху мужньо захищаючи рідну землю, загинув 11 листопада на Донеччині", - йдеться в повідомленні.Володимирська громада прощатиметься із полеглим Героєм у четвер, 17 листопада."Закликаю містян віддати останню шану захиснику, сформувавши живий коридор о 10.30 від вулиці Академіка Глушкова, через вулицю Ковельську до Собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться об 11 годині", - наголосив Ігор Пальонка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію