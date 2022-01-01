В Україні цього тижня очікуються перші заморозки та сніг
Сьогодні, 14:42
В Україні цього тижня очікуються перші морози та сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.
На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу , 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.
"Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг (І рівень загрози, жовтий)", - повідомили в Гідромецентрі.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.
На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу , 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.
"Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг (І рівень загрози, жовтий)", - повідомили в Гідромецентрі.
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