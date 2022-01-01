В Україні цього тижня очікуються перші заморозки та сніг

В Україні цього тижня очікуються перші заморозки та сніг
В Україні цього тижня очікуються перші морози та сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

На дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу , 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

"Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг (І рівень загрози, жовтий)", - повідомили в Гідромецентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Уряд спростив порядок оформлення статусу безробітного
Сьогодні, 14:59
В Україні цього тижня очікуються перші заморозки та сніг
Сьогодні, 14:42
Як волинські сапери працюють на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 14:38
Росіяни відходять на 15-20 км від лівого берега Дніпра на Херсонщині, – ЗСУ
Сьогодні, 14:31
Схожі новини
Коли у Луцьку та інших містах України випаде перший сніг Коли у Луцьку та інших містах України випаде перший сніг
12 листопад, 18:01
У листопаді в Україні очікується сніг У листопаді в Україні очікується сніг
01 листопад, 12:10
Погода у Луцьку на завтра, 30 січня Погода у Луцьку на завтра, 30 січня
29 січень, 20:00
Українців попереджають про сильний вітер та сніг Українців попереджають про сильний вітер та сніг
16 січень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусь протягом жовтня надала Росії сотню танків та десятки бронемашин, – ЗМІ
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
Уряд спростив порядок оформлення статусу безробітного
Сьогодні, 14:59
 0
В Україні цього тижня очікуються перші заморозки та сніг
Сьогодні, 14:42
 0
Як волинські сапери працюють на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8