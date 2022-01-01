У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО

У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
У Луцьку оновлюють насосні станції підняття і підвищення тиску води. Уже реконструювали 10 підвищувальних насосних станцій. Всього підприємство закупило 12 нових приладів.

Про це розповів Суспільному керівник "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.

Загалом водопостачання у Луцьку забезпечує 44 насосні станції.

Зі слів Віктора Гуменюка, насосне обладнання, яким користувалися раніше, уже застаріло. "Велика аварійність. Великі витрати на його обслуговування", – каже керівник.

Сучасні системи керування обладнання дозволяють реагувати на відбір води, регулюючи потужність насоса. Зі слів Віктора Гуменюка, це дає можливість заощадити до 30% електроенергії.

Один новий насос здатен обслуговувати від трьох до шести будинків, залежно від кількості поверхів.
У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО

Нове обладнання працівники водоканалу встановлюють самостійно. На модернізацію насосного обладнання витратили майже 2,5 мільйони гривень. Кредит, каже Віктор Гуменюк, комунальники планують віддавати упродовж 10 років.


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Теги: Луцьк, насосні станції
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