У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
У Луцьку оновлюють насосні станції підняття і підвищення тиску води. Уже реконструювали 10 підвищувальних насосних станцій. Всього підприємство закупило 12 нових приладів.
Про це розповів Суспільному керівник "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.
Загалом водопостачання у Луцьку забезпечує 44 насосні станції.
Зі слів Віктора Гуменюка, насосне обладнання, яким користувалися раніше, уже застаріло. "Велика аварійність. Великі витрати на його обслуговування", – каже керівник.
Сучасні системи керування обладнання дозволяють реагувати на відбір води, регулюючи потужність насоса. Зі слів Віктора Гуменюка, це дає можливість заощадити до 30% електроенергії.
Один новий насос здатен обслуговувати від трьох до шести будинків, залежно від кількості поверхів.
Нове обладнання працівники водоканалу встановлюють самостійно. На модернізацію насосного обладнання витратили майже 2,5 мільйони гривень. Кредит, каже Віктор Гуменюк, комунальники планують віддавати упродовж 10 років.
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Про це розповів Суспільному керівник "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.
Загалом водопостачання у Луцьку забезпечує 44 насосні станції.
Зі слів Віктора Гуменюка, насосне обладнання, яким користувалися раніше, уже застаріло. "Велика аварійність. Великі витрати на його обслуговування", – каже керівник.
Сучасні системи керування обладнання дозволяють реагувати на відбір води, регулюючи потужність насоса. Зі слів Віктора Гуменюка, це дає можливість заощадити до 30% електроенергії.
Один новий насос здатен обслуговувати від трьох до шести будинків, залежно від кількості поверхів.
Нове обладнання працівники водоканалу встановлюють самостійно. На модернізацію насосного обладнання витратили майже 2,5 мільйони гривень. Кредит, каже Віктор Гуменюк, комунальники планують віддавати упродовж 10 років.
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