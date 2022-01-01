Росіяни влучили ракетою по Рівному

Росіяни влучили ракетою по Рівному
Під час повітряної тривоги сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку містами України. Обстрілів зазнало і Рівне.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

Він заявив, що окупанти поцілили по об’єкту критичної інфраструктури.

Деякі частини міста перебувають без електроенергії. На місці працюють відповідні служби. Попередньо – жертв немає.

Вибухи було чутно також у Львові та Ковелі.

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Теги: Рівне, вибухи, окупанти, Росія
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