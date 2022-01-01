Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО

Михайла Волошука, який обороняв Маріуполь.



Про це Ігор Чайка.



«Про те, що 20-річний ковельчанин Михайло Волошук з позивним «Сампер» загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь, його побратими в соцмережах повідомили чи не одразу. Але минали дні, а потім й місяці – а офіційного повідомлення все не було. Писати на загал без цього підтвердження не міг. Але надія вперто жевріла», – йдеться у дописі.



Тільки восени військкомат отримав підтвердження. Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року.



19 листопада, цієї суботи, йому минув би 21 рік. Ще він підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу “Гопак”, і через волонтерство в ГО “Ватра”.



Влітку 2020 року долучився до одного з найкращих підрозділів України — полку “Азов”. Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка.



Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення "Азов" в/ч 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України, де був гранатометником (оператор-навідник).



24 лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП "Азов".



"Ми не знаємо, коли зможемо віддати йому останню шану, провести вулицями Ковеля як Героя. Але в нас є пам’ять. І потреба розказувати про наших полеглих Героїв вже зараз.



Портрет Михайла Волошука тепер на почесній алеї наших полеглих героїв, що на бульварі Лесі Українки", - написав Чайка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 15 листопада вшанували загиблого Героя, який обороняв Маріуполь.Про це повідомив міський голова Ковеля«Про те, що 20-річний ковельчанин Михайло Волошук з позивним «Сампер» загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь, його побратими в соцмережах повідомили чи не одразу. Але минали дні, а потім й місяці – а офіційного повідомлення все не було. Писати на загал без цього підтвердження не міг. Але надія вперто жевріла», – йдеться у дописі.Тільки восени військкомат отримав підтвердження. Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року.19 листопада, цієї суботи, йому минув би 21 рік. Ще він підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу “Гопак”, і через волонтерство в ГО “Ватра”.Влітку 2020 року долучився до одного з найкращих підрозділів України — полку “Азов”. Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командираПодальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення "Азов" в/ч 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України, де був гранатометником (оператор-навідник).24 лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП "Азов"."Ми не знаємо, коли зможемо віддати йому останню шану, провести вулицями Ковеля як Героя. Але в нас є пам’ять. І потреба розказувати про наших полеглих Героїв вже зараз.Портрет Михайла Волошука тепер на почесній алеї наших полеглих героїв, що на бульварі Лесі Українки", - написав Чайка.

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