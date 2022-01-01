Підтвердили загибель оборонця Маріуполя з Волині Михайла Волошука. ФОТО
Сьогодні, 16:48
У Ковелі 15 листопада вшанували загиблого Героя Михайла Волошука, який обороняв Маріуполь.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
«Про те, що 20-річний ковельчанин Михайло Волошук з позивним «Сампер» загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь, його побратими в соцмережах повідомили чи не одразу. Але минали дні, а потім й місяці – а офіційного повідомлення все не було. Писати на загал без цього підтвердження не міг. Але надія вперто жевріла», – йдеться у дописі.
Тільки восени військкомат отримав підтвердження. Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року.
19 листопада, цієї суботи, йому минув би 21 рік. Ще він підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу “Гопак”, і через волонтерство в ГО “Ватра”.
Влітку 2020 року долучився до одного з найкращих підрозділів України — полку “Азов”. Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка.
Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення "Азов" в/ч 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України, де був гранатометником (оператор-навідник).
24 лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП "Азов".
"Ми не знаємо, коли зможемо віддати йому останню шану, провести вулицями Ковеля як Героя. Але в нас є пам’ять. І потреба розказувати про наших полеглих Героїв вже зараз.
Портрет Михайла Волошука тепер на почесній алеї наших полеглих героїв, що на бульварі Лесі Українки", - написав Чайка.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
«Про те, що 20-річний ковельчанин Михайло Волошук з позивним «Сампер» загинув ще навесні, обороняючи Маріуполь, його побратими в соцмережах повідомили чи не одразу. Але минали дні, а потім й місяці – а офіційного повідомлення все не було. Писати на загал без цього підтвердження не міг. Але надія вперто жевріла», – йдеться у дописі.
Тільки восени військкомат отримав підтвердження. Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року.
19 листопада, цієї суботи, йому минув би 21 рік. Ще він підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу “Гопак”, і через волонтерство в ГО “Ватра”.
Влітку 2020 року долучився до одного з найкращих підрозділів України — полку “Азов”. Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка.
Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення "Азов" в/ч 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної Гвардії України, де був гранатометником (оператор-навідник).
24 лютого 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП "Азов".
"Ми не знаємо, коли зможемо віддати йому останню шану, провести вулицями Ковеля як Героя. Але в нас є пам’ять. І потреба розказувати про наших полеглих Героїв вже зараз.
Портрет Михайла Волошука тепер на почесній алеї наших полеглих героїв, що на бульварі Лесі Українки", - написав Чайка.
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