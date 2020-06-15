Частина Луцька залишилася без електроенергії

Частина Луцька залишилася без електроенергії
Сьогодні, близько 16:30 окремі райони міста та деякі села біля Луцька залишилися без електроенергії.

Про це пише мер міста Ігор Поліщук.

ПрАТ «Волиньобленерго» встановлює причину такої ситуації.

«Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання - одразу повідомимо», - написав Поліщук.

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Теги: Луцьк, без світла
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