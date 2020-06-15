Частина Луцька залишилася без електроенергії
Сьогодні, 16:54
Сьогодні, близько 16:30 окремі райони міста та деякі села біля Луцька залишилися без електроенергії.
Про це пише мер міста Ігор Поліщук.
ПрАТ «Волиньобленерго» встановлює причину такої ситуації.
«Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання - одразу повідомимо», - написав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише мер міста Ігор Поліщук.
ПрАТ «Волиньобленерго» встановлює причину такої ситуації.
«Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання - одразу повідомимо», - написав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вибухи на Волині: повідомили деталі
Сьогодні, 17:04
Частина Луцька залишилася без електроенергії
Сьогодні, 16:54
У Ковелі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:23
Медіа