Частина Луцька залишилася без електроенергії





Про це Ігор Поліщук.



ПрАТ «Волиньобленерго» встановлює причину такої ситуації.



«Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання - одразу повідомимо», - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, близько 16:30 окремі райони міста та деякі села біля Луцька залишилися без електроенергії.Про це пише мер містаПрАТ «Волиньобленерго» встановлює причину такої ситуації.«Як тільки будуть відомі деталі та час відновлення електропостачання - одразу повідомимо», - написав Поліщук.

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