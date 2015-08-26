У Києві на місці влучання ракети в будинок виявили тіло загиблого

У Києві на місці влучання ракети в будинок виявили тіло загиблого
Сьогодні, 15 листопада, ворожі ракети влучили в Печерському районі Києва у три житлових будинки.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про одного загиблого.

"На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають", - написав він.

Також кілька ракет збили ППО над Києвом.

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Теги: Київ, ракетний удар, загиблий, жертва
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