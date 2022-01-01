Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена
Сьогодні, 17:55
Через обстріл росіянами Львівщини 15 листопада, одна людина важкопоранена.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
Постраждалого, який отримав важку травму, наразі оперують.
80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.
Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.
Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.
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Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
Постраждалого, який отримав важку травму, наразі оперують.
80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.
Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.
Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.
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