Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена





Про це Андрій Садовий.



Постраждалого, який отримав важку травму, наразі оперують.



80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.



Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.



Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через обстріл росіянами Львівщини 15 листопада, одна людина важкопоранена.Про це розповів мер ЛьвоваПостраждалого, який отримав важку травму, наразі оперують.80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема.Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Відновлювальні роботи почнуться після завершення тривоги.Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями.

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