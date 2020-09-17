Коли у луцьких будинках відновлять водопостачання

Коли у луцьких будинках відновлять водопостачання
Водопостачання у тих будинках, в яких воно зникло, сьогодні, 15 листопада, відновлять протягом години.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.


Робота водозаборів та іншого обладнання відновлена.

У будинках, де немає електроенергії вода буде у квартирах до 4-5 поверху.

«Просимо жителів поділитися з сусідами запасами води в разі необхідності», - пише Поліщук.

Коли відновлять електропостачання, повідомить згодом ПрАТ «Волиньобленерго».

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Теги: Луцьк, водопостачання, вода
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