Коли у луцьких будинках відновлять водопостачання
Сьогодні, 18:31
Водопостачання у тих будинках, в яких воно зникло, сьогодні, 15 листопада, відновлять протягом години.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Робота водозаборів та іншого обладнання відновлена.
У будинках, де немає електроенергії вода буде у квартирах до 4-5 поверху.
«Просимо жителів поділитися з сусідами запасами води в разі необхідності», - пише Поліщук.
Коли відновлять електропостачання, повідомить згодом ПрАТ «Волиньобленерго».
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Робота водозаборів та іншого обладнання відновлена.
У будинках, де немає електроенергії вода буде у квартирах до 4-5 поверху.
«Просимо жителів поділитися з сусідами запасами води в разі необхідності», - пише Поліщук.
Коли відновлять електропостачання, повідомить згодом ПрАТ «Волиньобленерго».
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