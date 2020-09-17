Коли у луцьких будинках відновлять водопостачання





Про це Ігор Поліщук.





Робота водозаборів та іншого обладнання відновлена.



У будинках, де немає електроенергії вода буде у квартирах до 4-5 поверху.



«Просимо жителів поділитися з сусідами запасами води в разі необхідності», - пише Поліщук.



Коли відновлять електропостачання, повідомить згодом ПрАТ «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водопостачання у тих будинках, в яких воно зникло, сьогодні, 15 листопада, відновлять протягом години.Про це повідомив мер ЛуцькаРобота водозаборів та іншого обладнання відновлена.У будинках, де немає електроенергії вода буде у квартирах до 4-5 поверху.«Просимо жителів поділитися з сусідами запасами води в разі необхідності», - пише Поліщук.Коли відновлять електропостачання, повідомить згодом ПрАТ «Волиньобленерго».

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