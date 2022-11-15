Окупанти випустили по Україні 100 ракет, – повітряні сили

Окупанти випустили по Україні 100 ракет, – повітряні сили
15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УП.

"ППО працює. Є збиття. По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар. Об’єкти критичної інфраструктури – це перша ціль. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках", - сказав Ігнат.

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Теги: ракети, Росія
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