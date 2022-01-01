Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 15 листопада

Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.На інших напрямках ворог здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників - поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.