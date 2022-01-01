Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
16 листопада Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 2°С до 5°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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