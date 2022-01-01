Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
16 листопада Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 2°С до 5°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, дощ.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 2°С до 5°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, дощ.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російські ракети вибухнули на території Польщі, – ЗМІ
Сьогодні, 21:02
У Ковелі про тривогу повідомлятимуть локомотиви залізниці
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Окупанти випустили по Україні 100 ракет, – повітряні сили
Сьогодні, 19:22
Медіа