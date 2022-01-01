У Ковелі про тривогу повідомлятимуть локомотиви залізниці
Сьогодні, 20:22
У зв'язку з відсутністю енергоживлення через обстріли сигнали оповіщення повітряної тривоги будуть подаватися локомотивами залізниці.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Він розповів, що початок повітряної тривоги позначатиметься 3-ма хвилинами звукових сигналів звучатимуть звукові сигнали локомотивів залізниці (гудок).
Відбій тривоги - 1 хвилину.
Сьогодні на Ковельщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада.
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Він розповів, що початок повітряної тривоги позначатиметься 3-ма хвилинами звукових сигналів звучатимуть звукові сигнали локомотивів залізниці (гудок).
Відбій тривоги - 1 хвилину.
Сьогодні на Ковельщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада.
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