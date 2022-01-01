У Ковелі про тривогу повідомлятимуть локомотиви залізниці





Про це Ігор Чайка.



Він розповів, що початок повітряної тривоги позначатиметься 3-ма хвилинами звукових сигналів звучатимуть звукові сигнали локомотивів залізниці (гудок).



Відбій тривоги - 1 хвилину.



Сьогодні



Обстріл міста стався після 16 години 15 листопада.



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