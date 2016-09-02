Готові захищати території НАТО: в Естонії підтримали Польщу, куди, ймовірно, поцілила російська ракета
Сьогодні, 21:44
В МЗС Естонії висловилися про підтримку Польщі, громадяни якої постраждали в результаті ракетної атаки РФ.
В Естонії висловили готовність захищати інтереси країни НАТО, через влучання російської ракети поблизу Пшеводува. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на заяву МЗС Естонії.
"Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. В результаті уламки ракети, або ж сама російська ракета впали на територію Польщі. Загинули двоє людей. Зараз на місці події працюють польські фахівці.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. Офіційно причину скликання Комітету не повідомили. Однак, ймовірно, це пов'язано із російськими ракетами.
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В Естонії висловили готовність захищати інтереси країни НАТО, через влучання російської ракети поблизу Пшеводува. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на заяву МЗС Естонії.
"Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. В результаті уламки ракети, або ж сама російська ракета впали на територію Польщі. Загинули двоє людей. Зараз на місці події працюють польські фахівці.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони. Офіційно причину скликання Комітету не повідомили. Однак, ймовірно, це пов'язано із російськими ракетами.
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