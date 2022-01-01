На Волині школярів вчать рятувати життя людям у надзвичайних ситуаціях. ВІДЕО

На Волині школярів вчать рятувати життя людям у надзвичайних ситуаціях. ВІДЕО
У місті Ківерці Луцького району діє єдина в області школа безпеки та виживання, де діти вчаться і вміють надавати допомогу людям, коли є загроза життю.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимира Грушовінчука.

З його слів, школа підготувала більше 20 осіб, які працюють професійними рятувальниками. Заняття у школі проводять викладачі-волонтери з ГО "Тивер", – зазначив заступник голови організації і співорганізатор заходу Юрій Тананайський.

"Школа безпеки – це навчання правилам безпеки. Тобто, як повинна людина, дитина діяти в будь-якій надзвичайній ситуації: в побуті, на вулиці, в горах, на воді, при ДТП. Навчання різного типу проходять", – каже Юрій Тананайський.

Волинські рятувальники разом з іншими екстреними службами влаштували показові заняття із безпеки для дітей у Ківерцях, які займаються в місцевій школі безпеки й опановують навики з надання допомоги в різних надзвичайних ситуаціях.

Перша ситуація, в якій показували школярам правильний план дій, виникла на дорозі, коли авто нібито збило пішоходів. Фельдшер Віктор Гомон зазначив: потерпілих накривають термопокривалом для зберігання тепла, адже є ймовірність охолодження і людина може втрачати свідомість.

Яких правил безпеки слід дотримуватися на дорозі – знає школяр Артем Горяінов. Говорить: на велосипеді чи самокаті потрібно їздити в шоломі, спостерігати за обстановкою на дорозі.

Під час виступів школярі показували, як навчилися гасити вогонь за допомогою пожежного рукава.У приміщенні на альпіністському спорядженні вихованці школи безпеки показали, як навчилися працювати на ньому працювати: з висоти спустили травмованого.

Крім фізичної підготовки, дітей вчать основ домедичної допомоги. Такі заняття, де можна навчитися порятунку життя, відвідують приблизно 400 хлопців та дівчат від шести до 18 років. Вихованка школи безпеки Дарина Сень каже: уроки навчають, як допомагати людям та як правильно діяти в складних ситуаціях, щоб зберегти життя.

Як додав керівник обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Грушовінчук, у планах рятувальників – відкрити класи з вивчення безпеки у навчальних закладах Волині.


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Теги: навчання, надзвичайні ситуації, Ківерці
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