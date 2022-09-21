Добрі новини від ВолиньPost за 15 листопада
15 листопад, 23:27
На жаль, цей день для українців та українок виявився не зовсім добрим, та щось світле у ньому все ж було. За двісті шістдесят п'ять діб повномасштабної війни ми навчилися радіти дрібницям та усміхатися, як би складно нам не було. Тож у незламної нації добрі новини є щодня!
Сьогодні, 15 листопада, ми писали про таке:
На Волині знищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева
На території Поромівської громади, що на Іваничівщині, виявили та ліквідували стихійне сміттєзвалище.
«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекція у Волинській області.
Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева.
ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України близько 82 080 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
танків — 2861 (+13);
бойових броньованих машин — 5773 (+25);
артилерійських систем — 1850 (+11);
РСЗВ — 393;
засобів ППО — 208 (+2);
літаків — 278;
гелікоптерів — 261;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);
крилатих ракет — 399;
кораблів/катерів — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);
спеціальна техніка — 160.
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
У приміщенні одного із університетів волонтери з Луцька та переселенці об'єдналися, щоб плести сітки для військових. Працюють по сім годин щодня.
Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.
У Луцьку на благодійному вечорі розіграють трофейний сухпай та аптечку окупантів
У Луцьку 19 листопада відбудеться благодійний вечір для збору коштів бійцям волинського осередку ДРБ «Сонечко».
У закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.
Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».
Також переможці отримають:
- 1 аптечку окупантів;
- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;
- Тепле худі;
- Футболки з принтом.
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, – Гайдай
На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.
Уряд спростив порядок оформлення статусу безробітного
Порядок оформлення статусу безробітного та отримання у зв'язку з цим виплат регулює Закон від 21.09.2022 р. № 2622-IX.
У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
У Луцьку оновлюють насосні станції підняття і підвищення тиску води. Уже реконструювали 10 підвищувальних насосних станцій. Всього підприємство закупило 12 нових приладів.
Українських бійців тренуватимуть усі країни ЄС, – Боррель
У допоміжній військовій місії ЄС для України, яка невдовзі зможе одночасно готувати до 15 тисяч українських військовослужбовців, братимуть участь не лише країни на кордонах з Україною, але й всі країни-члени ЄС, кожна з яких візьме на себе специфічні напрямки такого тренування.
На Волині школярів вчать рятувати життя людям у надзвичайних ситуаціях. ВІДЕО
У місті Ківерці Луцького району діє єдина в області школа безпеки та виживання, де діти вчаться і вміють надавати допомогу людям, коли є загроза життю.
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Сьогодні, 15 листопада, ми писали про таке:
На Волині знищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева
На території Поромівської громади, що на Іваничівщині, виявили та ліквідували стихійне сміттєзвалище.
«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекція у Волинській області.
Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева.
ЗСУ за минулу добу знищили ще 710 окупантів
Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України близько 82 080 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
танків — 2861 (+13);
бойових броньованих машин — 5773 (+25);
артилерійських систем — 1850 (+11);
РСЗВ — 393;
засобів ППО — 208 (+2);
літаків — 278;
гелікоптерів — 261;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1511 (+2);
крилатих ракет — 399;
кораблів/катерів — 16;
автомобільна техніка та автоцистерни — 4351 (+35);
спеціальна техніка — 160.
Лучани та переселенці разом плетуть сітки для військових
У приміщенні одного із університетів волонтери з Луцька та переселенці об'єдналися, щоб плести сітки для військових. Працюють по сім годин щодня.
Площа усіх сіток, які вже виготовили в університеті, – 4 800 метрів квадратних.
У Луцьку на благодійному вечорі розіграють трофейний сухпай та аптечку окупантів
У Луцьку 19 листопада відбудеться благодійний вечір для збору коштів бійцям волинського осередку ДРБ «Сонечко».
У закладі Hubble Bubble, що на Київському майдані, розіграють благодійні лотереї. Ціна однієї - 400 грн. Крім того, буде 100 лотерейок за ціною 100 грн.
Головний приз благодійного вечора – трофейний сухпай «другої армії світу».
Також переможці отримають:
- 1 аптечку окупантів;
- 10 абонементів в спорт клуб «Plaza»;
- Тепле худі;
- Футболки з принтом.
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини, – Гайдай
На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.
Уряд спростив порядок оформлення статусу безробітного
Порядок оформлення статусу безробітного та отримання у зв'язку з цим виплат регулює Закон від 21.09.2022 р. № 2622-IX.
У Луцьку оновлюють насосні станції. ВІДЕО
У Луцьку оновлюють насосні станції підняття і підвищення тиску води. Уже реконструювали 10 підвищувальних насосних станцій. Всього підприємство закупило 12 нових приладів.
Українських бійців тренуватимуть усі країни ЄС, – Боррель
У допоміжній військовій місії ЄС для України, яка невдовзі зможе одночасно готувати до 15 тисяч українських військовослужбовців, братимуть участь не лише країни на кордонах з Україною, але й всі країни-члени ЄС, кожна з яких візьме на себе специфічні напрямки такого тренування.
На Волині школярів вчать рятувати життя людям у надзвичайних ситуаціях. ВІДЕО
У місті Ківерці Луцького району діє єдина в області школа безпеки та виживання, де діти вчаться і вміють надавати допомогу людям, коли є загроза життю.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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