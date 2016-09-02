У Польщі підвищують боєготовність армії після ймовірного обстрілу російськими ракетами





Як повідомляє Пьотр Мюллер.



"Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні", - заявив Мюллер.



Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору.



Нагадаємо, в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною, ймовірно спричиненого падінням російських ракет.Як повідомляє "Європейська правда" , про це журналістам заявив речник польського уряду"Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні", - заявив Мюллер.Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору.Нагадаємо, в селі Пшеводув поблизу українського кордону впалиНа місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

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