«Неприємні новини»: коли з`явиться світло у домівках деяких жителів Луцького району

Міський голова обласного центру Волиніповідомив, коли відновлять електропостачання у домівки жителів Луцького району, які залишилися без світла.Про це Луцький міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці."Неприємні новини для тих, у кого наразі немає електроенергії, але оперую фактами, які є на даний момент.У зв‘язку з масованим обстрілом енергетичних об‘єктів по всій Україні, в тих районах нашого міста та в селах громади й Луцького району, де немає електроенергії, вона з‘явиться не раніше 12 години завтрашнього дня при оптимістичному сценарії розвитку подій", - йдеться у дописі Ігоря Поліщука.За словами Поліщука, наразі це не залежить від ПрАТ «Волиньобленерго», оскільки вони очікують подачі електроенергії від енергетичних об‘єктів НЕК «Укренерго».Також очільник Луцької громади зазначив, що на жаль, такі міста як Володимир, Нововолинськ, окремі райони області наразі взагалі без електроенергії.