Опалення увімкнуть: котельня на Карбишева у Луцьку запрацює

Частині лучан, домівки яких опалюються котельнею на Карбишева, увімкнуть опалення.Про це повідомив міський голова Луцька"За рахунок перепідключень незабаром подадуть напругу на котельню по вул. Карбишева. Ми зможемо увімкнути опалення лучанам, які обслуговуються цією котельнею, щоб вони спали в теплі. Зранку цю котельню доведеться вимкнути на період до стабілізації енергопостачання для уникнення перенапруги й створення аварійної ситуації", - написав міський голова.За ніч у Луцьку вдасться прогріти садочки й навчальні заклади, щоб 16 листопада не скасовувати навчання у тих закладах, які опалюються від вказаної котельні.Також Ігор Поліщук повідомив, що можливо вдасться увімкнути й котельню на вул. Декабристів.