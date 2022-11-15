Лавров достроково покинув саміт G20, – Сергій Кислиця





Про це повідомляє



"Повідомляють, що Лавров поїхав із саміту G19 на Балі. Якщо це правда, то це не лише перетворить саміт на справді G19, а й поб'є попередні рекорди швидкості рузької дипломатії на міжнародних майданчиках", – написав Кислиця у Twitter.



Допис він проілюстрував фотографією Лаврова з Балі у футболці, на якій було намальовано український тризуб.



Російські ЗМІ у вівторок вдень повідомили, що глава МЗС Росії, який цього року очолював делегацію на саміті "Групи двадцяти", вилетів з Індонезії в перший день дводенного заходу.



Очікується, що завтра лідери G20 ухвалять підсумкову заяву саміту, в якій, за даними ЗМІ, може бути включений пасаж із засудженням війни проти України.



Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров раніше заявляв, що Росія піде на поступки. Представник Путіна на саміті заявив, що підсумкова декларація буде прийнята.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця іронічно прокоментував повідомлення про те, що міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров достроково поїхав із саміту "Групи двадцяти" в Індонезії.Про це повідомляє "Європейська правда" "Повідомляють, що Лавров поїхав із саміту G19 на Балі. Якщо це правда, то це не лише перетворить саміт на справді G19, а й поб'є попередні рекорди швидкості рузької дипломатії на міжнародних майданчиках", – написав Кислиця у Twitter.Допис він проілюстрував фотографією Лаврова з Балі у футболці, на якій було намальовано український тризуб.Російські ЗМІ у вівторок вдень повідомили, що глава МЗС Росії, який цього року очолював делегацію на саміті "Групи двадцяти", вилетів з Індонезії в перший день дводенного заходу.Очікується, що завтра лідери G20 ухвалять підсумкову заяву саміту, в якій, за даними ЗМІ, може бути включений пасаж із засудженням війни проти України.Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров раніше заявляв, що Росія піде на поступки. Представник Путіна на саміті заявив, що підсумкова декларація буде прийнята.

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