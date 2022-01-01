Скільки гектарів лісу посадили на Волині восени





До лісовідновлення долучалися представники влади, громадських організацій, військові, студенти, колективи державних та приватних структур, учні шкіл, - повідомляє



На Волині виконали всі заплановані заходи із відновлення лісу. Цієї осені лісові культури створили на площі 300, 4 га. Загалом лісовідновлення за рік – на 2449,2 га.



Триває підготовка і до весни. Відбувається заготівля лісового насіння: при запланованих 25 тонн уже зібрали понад 28 тонн насіння основних лісоутворюючих порід (дуба, сосни, ялини та інших).



Розпочалася осіння лісокультурна кампанія-2022 із відновлення лісу спільно з латвійськими волонтерами.



На території ДП «Ківерцівське ЛГ» висадили 1,5 тис. штук дуба звичайного, 150 штук липи та 500 ялин. У знак дружби між двома країнами, яка розпочалася ще до війни, а зараз лише посилюється.



Ці люди – волонтери, які не втомлюються. Весь час із початку масштабної війни вони реагують на всі запити військових, медичних закладів. Доставляють необхідну гуманітарну допомогу у найгарячіші точки або самостійно, або з допомогою волонтерського центру лісівників Волині. Саме ці волонтери стали першими, хто доставив вантаж з гуманітарною допомогою у щойно визволені міста Ізюм та Балаклію Харківської області.



Традиційні заходи із залученням місцевої влади та активу громад відбулися у всіх 10 держлісгоспах області.



До справи висадки лісу на території ДП «Ковельське ЛГ» долучилися волинські рятувальники – теж перші партнери лісівників.



Садити ліс – справа цікава. Але цікаво висаджувати – це пам’ять на все життя. З дітьми це працює тільки так. Тому лісівники на Волині постійно намагаються змінювати підходи. На екостежці у ДП «Колківське ЛГ» відбувся тематичний квест – із завданнями та активними розвагами, на завершення якого вихованці шкільних лісництв висаджували дерева.



Висаджували зелені насадження і учасники численних заходів Лісівничого молодіжного центру, що у Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». Зокрема учні художньої школи створили зелену алею під час пленеру. Що цікаво: згодом відбувся «тихий аукціон», всі виручені кошти від продажу картин спрямовані на ЗСУ.



Іноді навіть одне висаджене дерево має особливе значення. У Луцькому парку волонтери спільно з батьками загиблого Героя – журналіста, волонтера, громадського діяча, воїна Тараса Матвіїва висадили клен. Це – продовження розпочатої роботи з висадження Алеї Слави на честь загиблих лучан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині протягом року в рамках багатьох акцій, незважаючи на війну, висаджували ліс. Загалом до посадки лісу цього року долучилися тисячі громадян.До лісовідновлення долучалися представники влади, громадських організацій, військові, студенти, колективи державних та приватних структур, учні шкіл, - повідомляє ВОУЛМГ На Волині виконали всі заплановані заходи із відновлення лісу. Цієї осені лісові культури створили на площі 300, 4 га. Загалом лісовідновлення за рік – на 2449,2 га.Триває підготовка і до весни. Відбувається заготівля лісового насіння: при запланованих 25 тонн уже зібрали понад 28 тонн насіння основних лісоутворюючих порід (дуба, сосни, ялини та інших).Розпочалася осіння лісокультурна кампанія-2022 із відновлення лісу спільно з латвійськими волонтерами.На території ДП «Ківерцівське ЛГ» висадили 1,5 тис. штук дуба звичайного, 150 штук липи та 500 ялин. У знак дружби між двома країнами, яка розпочалася ще до війни, а зараз лише посилюється.Ці люди – волонтери, які не втомлюються. Весь час із початку масштабної війни вони реагують на всі запити військових, медичних закладів. Доставляють необхідну гуманітарну допомогу у найгарячіші точки або самостійно, або з допомогою волонтерського центру лісівників Волині. Саме ці волонтери стали першими, хто доставив вантаж з гуманітарною допомогою у щойно визволені міста Ізюм та Балаклію Харківської області.Традиційні заходи із залученням місцевої влади та активу громад відбулися у всіх 10 держлісгоспах області.До справи висадки лісу на території ДП «Ковельське ЛГ» долучилися волинські рятувальники – теж перші партнери лісівників.Садити ліс – справа цікава. Але цікаво висаджувати – це пам’ять на все життя. З дітьми це працює тільки так. Тому лісівники на Волині постійно намагаються змінювати підходи. На екостежці у ДП «Колківське ЛГ» відбувся тематичний квест – із завданнями та активними розвагами, на завершення якого вихованці шкільних лісництв висаджували дерева.Висаджували зелені насадження і учасники численних заходів Лісівничого молодіжного центру, що у Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ». Зокрема учні художньої школи створили зелену алею під час пленеру. Що цікаво: згодом відбувся «тихий аукціон», всі виручені кошти від продажу картин спрямовані на ЗСУ.Іноді навіть одне висаджене дерево має особливе значення. У Луцькому парку волонтери спільно з батьками загиблого Героя – журналіста, волонтера, громадського діяча, воїна Тараса Матвіїва висадили клен. Це – продовження розпочатої роботи з висадження Алеї Слави на честь загиблих лучан.

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