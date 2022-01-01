На Волині лікарі врятували зір хлопчику, який проштрикнув око

На Волині лікарі врятували зір хлопчику, який проштрикнув око
У Луцьку лікарі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні врятували зір хлопчику, який поранив око.

Про це повідомляють на сторінці медичного закладу.

Наприкінці жовтня у відділення офтальмології з центром хірургії ока поступив хлопчик з проникаючим рогівковим пораненням правого ока триденної давності. Батьки зволікали зі зверненням до лікарів, тому на момент поступлення у дитини розвинулось запалення ока. Ситуація ускладнювалась тим, що був пошкоджений кришталик ока, внаслідок чого він почав мутніти.

Медики кажуть, що помутніння кришталика ока називається катарактою. Такий стан неодмінно призводить до втрати зору. Окрім того, в хлопчика пошкоджений кришталик почав набухати, що викликало підвищення внутріочного тиску.

Спеціалісти провели одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення, наклали шов на рану рогівки, видалили мутний кришталик та імплантували інтраокулярну лінзу.

Пацієнт виписався на четвертий день після операції з чудовим результатом: гострота зору піднялась з 0.08 до 0.9.

"У нашій клініці використовуються якісні інтраокулярні лінзи та розхідні матеріали від європейських і американських виробників. А наявне обладнання дозволяє проводити діагностику та лікування складних травм ока у дітей. Нагадуємо, що кожна дитина з травмою ока повинна бути оглянута лікарем для своєчасного надання медичної допомоги. Це дозволяє уникнути багатьох ускладнень, скоротити тривалість та вартість лікування та зберегти ясний зір", - підсумували в обласній лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зір, Волинська обласна дитяча клінічна лікарня, медицина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни перемогли на всеукраїнській олімпіаді
Сьогодні, 06:31
На Волині лікарі врятували зір хлопчику, який проштрикнув око
Сьогодні, 05:28
Байден попросив Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні
Сьогодні, 03:41
Скільки гектарів лісу посадили на Волині восени
Сьогодні, 02:18
Лавров достроково покинув саміт G20, – Сергій Кислиця
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
10 запитань до мамолога, відповіді на які варто знати кожній волинянці 10 запитань до мамолога, відповіді на які варто знати кожній волинянці
20 жовтень, 17:12
Луцькі лікарі видалили чоловіку частину шлунка, щоб врятувати його Луцькі лікарі видалили чоловіку частину шлунка, щоб врятувати його
16 вересень, 21:45
Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька Лікарка з Херсону переїхала на Волинь і працює в селі біля Луцька
21 серпень, 19:41
Лучанин отримав «Медичний Оскар» Лучанин отримав «Медичний Оскар»
09 серпень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни перемогли на всеукраїнській олімпіаді
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині лікарі врятували зір хлопчику, який проштрикнув око
Сьогодні, 05:28
 0
Байден попросив Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні
Сьогодні, 03:41
 0
Скільки гектарів лісу посадили на Волині восени
Сьогодні, 02:18
 0
Лавров достроково покинув саміт G20, – Сергій Кислиця
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8