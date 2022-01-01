На Волині лікарі врятували зір хлопчику, який проштрикнув око

У Луцьку лікарі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні врятували зір хлопчику, який поранив око.Про це повідомляють на сторінці медичного закладу.Наприкінці жовтня у відділення офтальмології з центром хірургії ока поступив хлопчик з проникаючим рогівковим пораненням правого ока триденної давності. Батьки зволікали зі зверненням до лікарів, тому на момент поступлення у дитини розвинулось запалення ока. Ситуація ускладнювалась тим, що був пошкоджений кришталик ока, внаслідок чого він почав мутніти.Медики кажуть, що помутніння кришталика ока називається катарактою. Такий стан неодмінно призводить до втрати зору. Окрім того, в хлопчика пошкоджений кришталик почав набухати, що викликало підвищення внутріочного тиску.Спеціалісти провели одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення, наклали шов на рану рогівки, видалили мутний кришталик та імплантували інтраокулярну лінзу.Пацієнт виписався на четвертий день після операції з чудовим результатом: гострота зору піднялась з 0.08 до 0.9."У нашій клініці використовуються якісні інтраокулярні лінзи та розхідні матеріали від європейських і американських виробників. А наявне обладнання дозволяє проводити діагностику та лікування складних травм ока у дітей. Нагадуємо, що кожна дитина з травмою ока повинна бути оглянута лікарем для своєчасного надання медичної допомоги. Це дозволяє уникнути багатьох ускладнень, скоротити тривалість та вартість лікування та зберегти ясний зір", - підсумували в обласній лікарні.