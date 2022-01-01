Волиняни перемогли на всеукраїнській олімпіаді
Сьогодні, 06:31
Школярі з Волині стали переможцями та призерами Всеукраїнської унівської олімпіади з польської мови та літератури.
Про це повідомляють у Заборольському ліцеї Луцької міської ради.
12 листопада 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури.
"Щиро вітаємо учасників з перемогою, бажаємо й надалі зростати інтелектуально та творчо, відкриваючи нові грані наук!
І місце – Кароліна Савлук, учениця 11 класу
І місце – Катерина Мохнар, учениця 10 класу
ІІ місце – Неоніла Єрофєєнко, учениця 9-А класу
Велика вдячність Глинюк Людмилі Михайлівні за відмінну підготовку учнів до олімпіади", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у Заборольському ліцеї Луцької міської ради.
12 листопада 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури.
"Щиро вітаємо учасників з перемогою, бажаємо й надалі зростати інтелектуально та творчо, відкриваючи нові грані наук!
І місце – Кароліна Савлук, учениця 11 класу
І місце – Катерина Мохнар, учениця 10 класу
ІІ місце – Неоніла Єрофєєнко, учениця 9-А класу
Велика вдячність Глинюк Людмилі Михайлівні за відмінну підготовку учнів до олімпіади", - йдеться у дописі.
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