Волиняни перемогли на всеукраїнській олімпіаді





Про це повідомляють у Заборольському ліцеї Луцької міської ради.



12 листопада 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури.



"Щиро вітаємо учасників з перемогою, бажаємо й надалі зростати інтелектуально та творчо, відкриваючи нові грані наук!

І місце – Кароліна Савлук, учениця 11 класу

І місце – Катерина Мохнар, учениця 10 класу

ІІ місце – Неоніла Єрофєєнко, учениця 9-А класу

Велика вдячність Глинюк Людмилі Михайлівні за відмінну підготовку учнів до олімпіади", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі з Волині стали переможцями та призерами Всеукраїнської унівської олімпіади з польської мови та літератури.Про це повідомляють у Заборольському ліцеї Луцької міської ради.12 листопада 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури."Щиро вітаємо учасників з перемогою, бажаємо й надалі зростати інтелектуально та творчо, відкриваючи нові грані наук!І місце –, учениця 11 класуІ місце –, учениця 10 класуІІ місце –, учениця 9-А класуВелика вдячністьза відмінну підготовку учнів до олімпіади", - йдеться у дописі.

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