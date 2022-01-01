У Луцьку і навколишніх селах відновили електропостачання





Про це Ігор Поліщук.



"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району. Відновлюємо роботу котелень на вулицях Карбишева та Декабристів. Тож будемо і з світлом і з теплом", - написав мер Луцька у телеграм-каналі.



Також Ігор Поліщук подякував лучанам та жителям нашої громади за терпіння, а енергетикам - за результативну роботу вночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та навколишніх селах відновили електропостачання.Про це повідомив Луцький міський голова"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району. Відновлюємо роботу котелень на вулицях Карбишева та Декабристів. Тож будемо і з світлом і з теплом", - написав мер Луцька у телеграм-каналі.Також Ігор Поліщук подякував лучанам та жителям нашої громади за терпіння, а енергетикам - за результативну роботу вночі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію