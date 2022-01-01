У Луцьку і навколишніх селах відновили електропостачання
Сьогодні, 08:20
У Луцьку та навколишніх селах відновили електропостачання.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району. Відновлюємо роботу котелень на вулицях Карбишева та Декабристів. Тож будемо і з світлом і з теплом", - написав мер Луцька у телеграм-каналі.
Також Ігор Поліщук подякував лучанам та жителям нашої громади за терпіння, а енергетикам - за результативну роботу вночі.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Енергетики справились раніше і вже відновили подачу електроенергії в Луцьку, наших селах та інших селах Луцького району. Відновлюємо роботу котелень на вулицях Карбишева та Декабристів. Тож будемо і з світлом і з теплом", - написав мер Луцька у телеграм-каналі.
Також Ігор Поліщук подякував лучанам та жителям нашої громади за терпіння, а енергетикам - за результативну роботу вночі.
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