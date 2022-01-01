Як у Луцьку відбувається реабілітація поранених учасників бойових дій. ВІДЕО

У Луцькому центрі реабілітації учасників бойових дій щодня оздоровлюється 200-250 людей.Серед пацієнтів: і військовослужбовці, і цивільні, – розповів Суспільному керівник центруУ центрі займаються довготривалою, комплексною реабілітацією.Як розповів фізичний терапевт Марк Кухарчук, для реабілітації застосовують різноманітні методики. Серед них гра у теніс, яка допомагає поліпшити координацію рухів та відновити роботу певних м’язів: "Ігротерапію ми дуже часто використовуємо після контузій, коли координація рухів погіршена і також травми плеча, ліктів".За словами асистента фізичної реабілітації Олега Фіщука, пацієнти, які не можуть займатися у спортзалі, оздоровлюються у басейні: "Сюди ми приводимо більш тяжкі випадки з ускладненнями, оскільки вага нашого тіла в 10 разів менша, вправи – на розвантаження, а не на навантаження".Психологічна підтримка допомагає подолати симптоми бойового стресу, – розповіла психологиня Любов Казмірчук. За її словами, під час реабілітації застосовують тілесноорієнтований метод за допомогою боксерської груші: "Це дуже добре допомагає із регуляцією емоцій, зі зняттям напруги, із зануренням в ті стани, яких людина в психотравмі уникає".Ерготерапевтка Ірина Нища розповіла, що ерготерапія – одна зі складових процесу реабілітації, яка спрямована на відновлення втрачених функцій та повернення навиків.Упродовж п`яти тижнів Ірина Нища займається відновленням функцій рук військовослужбовиці Анастасії Нечуєвої: "Роздягання, самообслуговування, миття голови – це вже була наступна ціль. І довготривала ціль – Анастасія хоче сісти за кермо".За словами Анастасії Нечуєвої, пів року тому вона потрапила під ворожий обстріл біля міста Попасна Луганської області: "Було пошкоджено ліктьовий суглоб, замість нього встановлені пластини, були пошкоджені пальці лівої руки, також пересаджені кісточки з бедра і поставлені пластини".Військовослужбовець Дмитро Грипа теж проходить реабілітацію у Луцьку. Каже: отримав поранення рук та переніс уже дев'ять операцій. "Все загоїлося, з рукою проблеми. Тому що роздроблена кістка якраз у самому лікті", – додав боєць.Пацієнти, яким складно добиратися з дому через важкий фізичний стан, можуть лікуватися стаціонарно, для цього у центрі реабілітації передбачено 20 ліжок.