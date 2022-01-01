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На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО

На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО
Під час масованої атаки по Україні на Львівщину прилетіли 13 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО.

Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

"ПвК «Захід», Герої. Дякуємо! Але, на жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий. Близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла. Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни", - йдеться в повідомленні.

Згодом Козицький додав, що це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, які летіли зі східного напрямку. Більшість з них воїни ПвК «Захід» збили. Інформація про постраждалих без змін – 1 людина. Чоловік у лікарні, у стабільно важкому стані.

Пошкоджені дахи трьох житлових будинків, вибиті вікна в двох житлових будинках, зруйнований один гараж.

Енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на зараз електропостачання і водопостачання на Львівщині відновили повністю.


Нагадаємо, що 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: Київ, Волинська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області.

Вірте у ЗСУ. Вистоїмо.

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Теги: Росія, Україна, війна
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