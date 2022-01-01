На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО





Про це Максим Козицький.



"ПвК «Захід», Герої. Дякуємо! Але, на жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий. Близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла. Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни", - йдеться в повідомленні.



Згодом Козицький додав, що це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, які летіли зі східного напрямку. Більшість з них воїни ПвК «Захід» збили. Інформація про постраждалих без змін – 1 людина. Чоловік у лікарні, у стабільно важкому стані.



Пошкоджені дахи трьох житлових будинків, вибиті вікна в двох житлових будинках, зруйнований один гараж.



Енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на зараз електропостачання і водопостачання на Львівщині відновили повністю.





Нагадаємо, що 15 листопада Росія завдала



Вірте у ЗСУ. Вистоїмо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої атаки по Україні на Львівщину прилетіли 13 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО.Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації"ПвК «Захід», Герої. Дякуємо! Але, на жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про 1 постраждалого у нашій області. Стан – важкий. Близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла. Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни", - йдеться в повідомленні.Згодом Козицький додав, що це був ракетний удар з літаків дальньої авіації, які летіли зі східного напрямку. Більшість з них воїни ПвК «Захід» збили. Інформація про постраждалих без змін – 1 людина. Чоловік у лікарні, у стабільно важкому стані.Пошкоджені дахи трьох житлових будинків, вибиті вікна в двох житлових будинках, зруйнований один гараж.Енергетики працювали упродовж всієї ночі. Станом на зараз електропостачання і водопостачання на Львівщині відновили повністю.Нагадаємо, що 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні : Київ, Волинська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області.Вірте у ЗСУ. Вистоїмо.

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