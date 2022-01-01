На відновлення звільненої Херсонщини виділили 100 мільйонів гривень

Кабінет Міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери Херсонщини.Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 15 листопада, - йдеться на сайті Міністерства економіки України.«Маємо якнайшвидше почати відбудову на звільнених територіях Херсонської області. Насамперед, відновити пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та забезпечити людей електроенергією, теплом. Також виділені сьогодні кошти підуть на відновлення об’єктів соціальної сфери», - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки УкраїниЗгідно розпорядження Уряду, кошти виділятимуться Херсонській обласній адміністрації для Херсонської ОВА, яка має узгодити з Міністерством розвитку громад та територій перелік заходів, що фінансуватимуться. Йдеться, зокрема про:проведення робіт з обстеження об’єктів;придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об’єктів;капітальний ремонт, і реконструкція;поточний ремонт вікон, дверей, фасадів, покрівлі, зовнішніх та внутрішніх мереж, зокрема, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;розбирання зруйнованих конструкцій.Після доопрацювання розпорядження в найшвидші терміни та набуття ним чинності кошти будуть спрямовані до регіону.