Вибухи на Волині: повідомили деталі

Вибухи на Волині: повідомили деталі
Росіяни вдарили сьогодні, 15 листопада, по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Інформація про потерпілих з‘ясовується. На місці працюють відповідні служби.

У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням.
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"Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - написав Погуляйко.

Фото ілюстративне!


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Теги: Волинь, вибухи
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