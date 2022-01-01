Вибухи на Волині: повідомили деталі





Про це Юрій Погуляйко.



Інформація про потерпілих з‘ясовується. На місці працюють відповідні служби.



У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням.

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"Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - написав Погуляйко.



Фото ілюстративне!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдарили сьогодні, 15 листопада, по об‘єкту енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Про це повідомив голова Волинської ОВАІнформація про потерпілих з‘ясовується. На місці працюють відповідні служби.У зв‘язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням."Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - написав Погуляйко.

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