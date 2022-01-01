На Волині на блокпосту зловили узбека-нелегала

На Волині на блокпосту зловили узбека-нелегала
15 листопада на одному з блокпостів Ковельського району співробітниками місцевого відділу поліції, спільно з працівниками Міграцної служби Волині, виявили та затримали громадянина Республіки Узбекистан 1968 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі Міграційної служби у Волинській області.

Чоловік не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України.

За вчинене правопорушення іноземця помістили до Волинського ПТПІ, де порушник очікуватиме на суд.

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Теги: узбек-нелегал, Волинь
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