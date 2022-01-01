Потяг «Ковель – Запоріжжя» запізнюється на 30 хвилин
Сьогодні, 18:10
У зв'язку з ракетними ударами РФ на інфраструктуру України 15 листопада, деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зокрема, потяг №88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин.
Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком.
Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.
"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - пояснили в компанії.
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Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зокрема, потяг №88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин.
Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком.
Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.
"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - пояснили в компанії.
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