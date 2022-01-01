Потяг «Ковель – Запоріжжя» запізнюється на 30 хвилин

Потяг «Ковель – Запоріжжя» запізнюється на 30 хвилин
У зв'язку з ракетними ударами РФ на інфраструктуру України 15 листопада, деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зокрема, потяг №88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин.

Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують графіком.

Залізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - пояснили в компанії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Ковель-Запоріжжя, Укрзалізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потяг «Ковель – Запоріжжя» запізнюється на 30 хвилин
Сьогодні, 18:10
Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена
Сьогодні, 17:55
На Волині на блокпосту зловили узбека-нелегала
Сьогодні, 17:40
У Києві на місці влучання ракети в будинок виявили тіло загиблого
Сьогодні, 17:21
Вибухи на Волині: повідомили деталі
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Квитки на «варшавський» потяг, який курсує через Волинь, продаватимуть онлайн Квитки на «варшавський» потяг, який курсує через Волинь, продаватимуть онлайн
10 листопад, 08:35
Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки
07 вересень, 08:35
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах «Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах
07 вересень, 03:43
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
23 серпень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Потяг «Ковель – Запоріжжя» запізнюється на 30 хвилин
Сьогодні, 18:10
 0
Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена
Сьогодні, 17:55
 0
На Волині на блокпосту зловили узбека-нелегала
Сьогодні, 17:40
 0
У Києві на місці влучання ракети в будинок виявили тіло загиблого
Сьогодні, 17:21
 0
Вибухи на Волині: повідомили деталі
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8