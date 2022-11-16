 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP

У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP
Associated Press дізналися у спілкуванні з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у матеріалі AP, пише "Європейська правда".

Троє посадовців із США, які погодилися коментувати лише на умовах анонімності, сказали, що попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської.

Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Польща, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада
Сьогодні, 08:46
На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:33
Білорусь протягом жовтня надала Росії сотню танків та десятки бронемашин, – ЗМІ
15 листопад, 15:20
Росіяни відходять на 15-20 км від лівого берега Дніпра на Херсонщині, – ЗСУ
15 листопад, 14:31
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку скуштувати стейк із мармурової яловичини*
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 16 листопада
Сьогодні, 09:10
У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP
Сьогодні, 09:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада
Сьогодні, 08:46
Як у Луцьку відбувається реабілітація поранених учасників бойових дій. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворців НАТО, – ЗМІ Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворців НАТО, – ЗМІ
16 березень, 01:08
РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон
10 березень, 04:44
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 16 листопада
Сьогодні, 08:46
На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО На Львівщину прилетіло 13 російських ракет, є постраждалий, – ОВА. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині без електрики перебуває близько 45 тисяч споживачів
Сьогодні, 09:40
 0
Суттєве похолодання на Волині: коли чекати на перший сніг
Сьогодні, 09:25
 0
Де у Луцьку скуштувати стейк із мармурової яловичини*
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 16 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
У США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО, – AP
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8