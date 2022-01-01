Курс валют у Луцьку 16 листопада
Сьогодні, 09:10
16 листопада долар продають за 40.55.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.
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