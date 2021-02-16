Суттєве похолодання на Волині: коли чекати на перший сніг

Суттєве похолодання на Волині: коли чекати на перший сніг
Вночі, 17 листопада в області очікується мороз та мокрий сніг.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного центру гідрометеорології Валентина Набока.

За словами Валентини Набоки, найбільші похолодання припадуть на кінець цього тижня. У деяких районах області дощ з мокрим снігом можна буде спостерігати в другій половині дня 16 листопада. Упродовж доби температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

17 листопада температура ще більше знизиться, від 0 до 5 градусів морозу. Вночі очікується мокрий сніг та слабка ожеледиця. Вдень без істотних опадів.

18, 19 та 20 листопада вночі синоптики прогнозують – 3 – 8 градусів морозу, вдень – 0 – 5 градусів морозу. Без істотних опадів.

"Наступного тижня очікується південний циклон, який може спричинити складні погодні умови. Якщо опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощу – ускладнень на дорогах не буде, а якщо буде сніг та мокрий сніг – то можливі ускладнення", – розповіла Валентина Набока.

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Теги: Волинь, погода, сніг
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