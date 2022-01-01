Де у Луцьку скуштувати стейк із мармурової яловичини*

Мармурова яловичина – найвідоміший у світі делікатес. Неймовірний смак та вишуканий вигляд м’яса не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів. І хоч насолода – не з дешевих, спробувати ароматний стейк за адекватною ціною у Луцьку таки можна.Вуджарнюв обласному центрі Волині відкрили не так давно, утім ароматні реберця та рулька лучанам уже встигли полюбитися. Власники сподіваються: такий же успіх матиме й новинка –«У нашому меню з’явилася ресторанна страва – стейк із мармурової яловичини. М’ясо має таку назву, оскільки рясніє жировими прошарками, які дійсно нагадують візерунок каменю. Під час приготування жир повільно тане, тож готовий стейк – неймовірно соковитий», – розповідає співзасновник мережі «М'ясо&Дим»У ресторані, зауважує, така страва вартуватиме приблизно 1200 гривень за кілограм, а у вуджарні – 450. Коштувати дешево яловичина не може, адже це, пояснює, – преміум-сегмент. Річ у тім, що вигодовування тварин – процес трудомісткий і дорогий.«Для приготування такого стейка використовують м’ясо молодих бичків, яким не більше півтора року. Спочатку їх тримають на молочному вигодовуванні, а згодом кормлять найякіснішим зерном. А щоб отримати ті прошарки жиру – необхідно стежити за активністю тварин. Багато рухатись їм не можна, але і лежати – не можна теж. Бичкам навіть масаж роблять», – продовжує Борис Федоров.До слова, днями у вуджарні «М'ясо&Дим» з’явилися також яловичі ребра.В Україні, зокрема на Заході, знайти добру яловичину, каже пан Борис, дуже важко, тут здебільшого – телятина.«Якою б ніжною не була телятина – яловичина має куди яскравіший смак. Нам пощастило і ми знайшли потрібну сировину у місцевих фермерів. У якості продукту не сумніваємось. Навпаки – впевнені, що своє – найкраще. А от ніжність м’яса, щоби було як теляче, забезпечує технологія приготування «low&slow» у смокері, – зазначає співвласник вуджарні.Смокер, пояснює Борис Федоров, – агрегат, що складається із топки, у якій горять дубові дрова, камери, де готують м’ясо на непрямому вогні, і димоходу. Процес, розповідає, довготривалий, адже страву готують при низькій температурі.«Оскільки м’ясо готуємо у смокері, а не на грилю, – смак суттєво відрізняється. Спершу страва підкопчується і запікається у відкритому вигляді, а згодом – ніжно томиться у фользі. Розповідати можна довго, тому раджу скуштувати. Але попереджаю: перед ароматом диму з дубовими нотками важко встояти», – зауважує Борис Федоров усміхаючись.Нагадаємо,– реберця, рулька, індича гомілка, телятина, свинина, бочок, домашня ковбаска, скумбрія та сом. Усе це може слугувати на столі і основною стравою, і додатком, як-от нарізкою. Та найголовніше, купуючи готові страви у «М'ясо&Дим», ви економите найцінніше – свій час.Зауважимо, віднедавна у мережі «М'ясо&Дим» з’явилися традиційні грузинські: сацебелі, чаті, аджика і чилі. Вони не містять томатної пасти і складаються винятково з натуральних інгредієнтів.