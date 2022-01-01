Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Сьогодні, 10:10
Не гриль, не мангал, а смокер. У Луцьку відкрили справжню вуджарню. Відтепер кожен охочий може придбати м’ясо по-техаськи, але за українською ціною. Утім у «М'ясо&Дим» запевняють: адекватний прайс – не головна перевага. Основне – приголомшливий смак копченостей.
Співзасновник мережі «М'ясо&Дим» Борис Федоров розповідає: така технологія приготування м’яса та риби в Україні – унікальна, у Рівному їхні вуджарні мають неабиякий успіх. У Луцьку власники сподіваються на такий же результат, адже за два місяці роботи на Волині уже знайшли постійних покупців. Щоправда, діло, кажуть, точно не у грошах, справа – для душі. До того ж, зазначають, хочуть привити культуру споживання якісних копчених виробів.
«Два роки тому виникла ідея відкрити вуджарню. Але таку, якою вона дійсно має бути! Аби люди спробували справжнє американське барбекю. В Україні, до речі, багато хто працює на грилю, що має вигляд бочки. Там зовсім інший спосіб приготування, і, відповідно, смак відрізняється. Це, швидше, – мангал, аніж гриль, бо вугілля та жар – всередині бочки», – зауважує Борис Федоров.
А в «М'ясо&Дим» – класичний американський смокер, у ньому, каже співвласник, – уся фішка. Непрямий жар, невисока температура і тривалий процес – запорука смачної страви. І ще дрова дубові, додає, неабияк вирішують.
«Наші страви відрізняються від копченої продукції, що на прилавках українських магазинів. Смак нагадує щось посереднє між копченим та печеним, але запевняємо: це дуже смачно. Треба спробувати!» – підкреслює співвласник «М'ясо&Дим».
Зауважимо, що у «М'ясо&Дим» – суттєво нижчі ціни, аніж у ресторанах, наприклад. М’ясо, пояснює Борис Федоров, – продукт недешевий апріорі. Утім у вуджарні класичне американське барбекю дозволити собі може кожен. До прикладу, кілограм копченої рульки вартує 280 гривень, шпондеру (підчеревини – ред.) – 320, а от сто грамів скумбрії – 32 гривні.
Окрім того, у вуджарні можна придбати справжні грузинський лаваш, що готують у тандирі, і вірменський соус.
Сумніватися у якості м’яса – не варто, адже у продукції, переконують, – жодної хімії.
«У місцевих фермерів купуємо сировину найвищого ґатунку. Я запевняю, кращу – не знайдете і в ресторанах. Скуштуйте реберця і відчуєте різницю. Ми нічого не шприцуємо, у продукції немає зайвої вологи. І хімії, безумовно, теж немає. Для маринаду використовуємо лише сіль, перець і приправи», – зазначає пан Борис.
Та чи не найголовнішу роль у приготуванні копчених м’яса та риби відіграє сам процес, а він, наголошують власники вуджарні, довготривалий.
«Орієнтовно з 5 ранку готуємо. Працівники розтоплюють смокери, чистять їх, аби не було нагару та зайвого жиру, бо це дуже впливає на смак. І лише тоді закладають м’ясо. Спочатку воно коптиться у відкритому вигляді три години, потім – стільки ж томиться у фользі. Об 11 ми вже відчинені», – розповідають у «М'ясо&Дим».
До слова, продукцію вуджарні «М'ясо&Дим» можна замовити і у великій кількості, як-от на весілля чи корпоратив.
У Луцьку придбати копченості можна щодня з 11 до 20 години за адресою пр-т Соборності, 43, ТРЦ «ПортCity» (біля в'їзду на парковку) та вул. Рівненська, 89 (парковка ТЦ «Імідж») або замовити онлайн на сайті.
Більше смачних фото «М'ясо&Дим» на сторінці вуджарні в інстаграмі.
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Співзасновник мережі «М'ясо&Дим» Борис Федоров розповідає: така технологія приготування м’яса та риби в Україні – унікальна, у Рівному їхні вуджарні мають неабиякий успіх. У Луцьку власники сподіваються на такий же результат, адже за два місяці роботи на Волині уже знайшли постійних покупців. Щоправда, діло, кажуть, точно не у грошах, справа – для душі. До того ж, зазначають, хочуть привити культуру споживання якісних копчених виробів.
«Два роки тому виникла ідея відкрити вуджарню. Але таку, якою вона дійсно має бути! Аби люди спробували справжнє американське барбекю. В Україні, до речі, багато хто працює на грилю, що має вигляд бочки. Там зовсім інший спосіб приготування, і, відповідно, смак відрізняється. Це, швидше, – мангал, аніж гриль, бо вугілля та жар – всередині бочки», – зауважує Борис Федоров.
А в «М'ясо&Дим» – класичний американський смокер, у ньому, каже співвласник, – уся фішка. Непрямий жар, невисока температура і тривалий процес – запорука смачної страви. І ще дрова дубові, додає, неабияк вирішують.
«Наші страви відрізняються від копченої продукції, що на прилавках українських магазинів. Смак нагадує щось посереднє між копченим та печеним, але запевняємо: це дуже смачно. Треба спробувати!» – підкреслює співвласник «М'ясо&Дим».
Зауважимо, що у «М'ясо&Дим» – суттєво нижчі ціни, аніж у ресторанах, наприклад. М’ясо, пояснює Борис Федоров, – продукт недешевий апріорі. Утім у вуджарні класичне американське барбекю дозволити собі може кожен. До прикладу, кілограм копченої рульки вартує 280 гривень, шпондеру (підчеревини – ред.) – 320, а от сто грамів скумбрії – 32 гривні.
Окрім того, у вуджарні можна придбати справжні грузинський лаваш, що готують у тандирі, і вірменський соус.
Сумніватися у якості м’яса – не варто, адже у продукції, переконують, – жодної хімії.
«У місцевих фермерів купуємо сировину найвищого ґатунку. Я запевняю, кращу – не знайдете і в ресторанах. Скуштуйте реберця і відчуєте різницю. Ми нічого не шприцуємо, у продукції немає зайвої вологи. І хімії, безумовно, теж немає. Для маринаду використовуємо лише сіль, перець і приправи», – зазначає пан Борис.
Та чи не найголовнішу роль у приготуванні копчених м’яса та риби відіграє сам процес, а він, наголошують власники вуджарні, довготривалий.
«Орієнтовно з 5 ранку готуємо. Працівники розтоплюють смокери, чистять їх, аби не було нагару та зайвого жиру, бо це дуже впливає на смак. І лише тоді закладають м’ясо. Спочатку воно коптиться у відкритому вигляді три години, потім – стільки ж томиться у фользі. Об 11 ми вже відчинені», – розповідають у «М'ясо&Дим».
До слова, продукцію вуджарні «М'ясо&Дим» можна замовити і у великій кількості, як-от на весілля чи корпоратив.
У Луцьку придбати копченості можна щодня з 11 до 20 години за адресою пр-т Соборності, 43, ТРЦ «ПортCity» (біля в'їзду на парковку) та вул. Рівненська, 89 (парковка ТЦ «Імідж») або замовити онлайн на сайті.
Більше смачних фото «М'ясо&Дим» на сторінці вуджарні в інстаграмі.
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