Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*

Не гриль, не мангал, а смокер. У Луцьку відкрили справжню вуджарню. Відтепер кожен охочий може придбати м’ясо по-техаськи, але за українською ціною. Утім узапевняють: адекватний прайс – не головна перевага. Основне – приголомшливий смак копченостей.Співзасновник мережі «М'ясо&Дим»розповідає: така технологія приготування м’яса та риби в Україні – унікальна, у Рівному їхні вуджарні мають неабиякий успіх. У Луцьку власники сподіваються на такий же результат, адже за два місяці роботи на Волині уже знайшли постійних покупців. Щоправда, діло, кажуть, точно не у грошах, справа – для душі. До того ж, зазначають, хочуть привити культуру споживання якісних копчених виробів.«Два роки тому виникла ідея відкрити вуджарню. Але таку, якою вона дійсно має бути! Аби люди спробували справжнє. В Україні, до речі, багато хто працює на грилю, що має вигляд бочки. Там зовсім інший спосіб приготування, і, відповідно, смак відрізняється. Це, швидше, – мангал, аніж гриль, бо вугілля та жар – всередині бочки», – зауважує Борис Федоров.А в «М'ясо&Дим» –, у ньому, каже співвласник, – уся фішка. Непрямий жар, невисока температура і тривалий процес – запорука смачної страви. І ще дрова дубові, додає, неабияк вирішують.«Наші страви відрізняються від копченої продукції, що на прилавках українських магазинів. Смак нагадує щось посереднє між копченим та печеним, але запевняємо: це дуже смачно. Треба спробувати!» – підкреслює співвласник «М'ясо&Дим».Зауважимо, що у «М'ясо&Дим» – суттєво нижчі ціни, аніж у ресторанах, наприклад. М’ясо, пояснює Борис Федоров, – продукт недешевий апріорі. Утім у вуджарні класичне американське барбекю дозволити собі може кожен. До прикладу, кілограм копченої рульки вартує 280 гривень, шпондеру– 320, а от сто грамів скумбрії – 32 гривні.Окрім того, у вуджарні можна придбати справжні грузинський лаваш, що готують у тандирі, і вірменський соус.Сумніватися у якості м’яса – не варто, адже у продукції, переконують, – жодної хімії.«У місцевих фермерів купуємо. Я запевняю, кращу – не знайдете і в ресторанах. Скуштуйте реберця і відчуєте різницю. Ми нічого не шприцуємо, у продукції немає зайвої вологи. І хімії, безумовно, теж немає. Для маринаду використовуємо лише сіль, перець і приправи», – зазначає пан Борис.Та чи не найголовнішу роль у приготуванні копчених м’яса та риби відіграє сам процес, а він, наголошують власники вуджарні, довготривалий.«Орієнтовно з 5 ранку готуємо. Працівники розтоплюють смокери, чистять їх, аби не було нагару та зайвого жиру, бо це дуже впливає на смак. І лише тоді закладають м’ясо. Спочатку воно коптиться у відкритому вигляді три години, потім – стільки ж томиться у фользі. Об 11 ми вже відчинені», – розповідають у «М'ясо&Дим».До слова, продукцію вуджарні «М'ясо&Дим» можна замовити і у великій кількості, як-от на весілля чи корпоратив.