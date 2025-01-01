5 тисяч доларів за колядку: у Луцьку зібрали 1,5 млн гривень для Матвія Колядюка

Матвія Колядюка колядувала у представників бізнесу, аби



Про результати благодійної акції повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах співорганізатор збору, співвласник компанії Intertrade Тарас Карвіна.



За його словами, лише за два дні вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень.



«За два дні, уявіть собі, ми наколядували 1,5 мільйона гривень для Матвія Колядюка. Ми добре йдемо, збір рухається. Дякую всім, хто долучився до колядок і хто підтримав фінансово. Усі молодці — люди жертвували дуже великі суми. Найбільші донати за колядку становили 4 тисячі доларів від одного благодійника та 5 тисяч доларів від жінки. Також були й ті, хто давав по 5 тисяч гривень. Усім дякую — ви супер, ви молодці», — розповів Тарас Карвіна.



Магазин, який займається продажем освітлення задонатив 5 тисяч доларів на лікування Матвія Колядюка. Хай вас Бог благословить — молодці. Нехай ті лампочки продаються вам у сто разів більше», — звернувся до підписників у відео співорганізатор збору, луцький будівельник Олександр Князєв.



«Також компанія з розмитнення авто, до якої ми заїхали поколядувати у Струмівці, передала 4 тисячі доларів для Матвія Колядюка. Усі кошти — на банку мами Матвія», — додав Олександр Князєв.



Станом на вечір 28 грудня на банці збору для Матвія Колядюка акумульовано понад 26 мільйонів гривень.



Задонатити на лікування дитини можна за посиланням.



Нагадаємо, кожен, хто переказує від 500 гривень,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 26 та 27 грудня команда підтримкиколядувала у представників бізнесу, аби зібрати кошти для хлопчика , який бореться з надзвичайно рідкісною та смертельно небезпечною хворобою — м’язовою дистрофією Дюшена.Про результати благодійної акції повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах співорганізатор збору, співвласник компанії IntertradeЗа його словами,«За два дні, уявіть собі, ми наколядували 1,5 мільйона гривень для Матвія Колядюка. Ми добре йдемо, збір рухається. Дякую всім, хто долучився до колядок і хто підтримав фінансово. Усі молодці — люди жертвували дуже великі суми. Найбільші донати за колядку становили 4 тисячі доларів від одного благодійника та 5 тисяч доларів від жінки. Також були й ті, хто давав по 5 тисяч гривень. Усім дякую — ви супер, ви молодці», — розповів Тарас Карвіна.Магазин, який займається продажем освітлення задонатив 5 тисяч доларів на лікування Матвія Колядюка. Хай вас Бог благословить — молодці. Нехай ті лампочки продаються вам у сто разів більше», — звернувся до підписників у відео співорганізатор збору, луцький будівельник«Також компанія з розмитнення авто, до якої ми заїхали поколядувати у Струмівці, передала 4 тисячі доларів для Матвія Колядюка. Усі кошти — на банку мами Матвія», — додав Олександр Князєв.Станом на вечір 28 грудня на банці збору для Матвія Колядюка акумульовано понад 26 мільйонів гривень.Нагадаємо, кожен, хто переказує від 500 гривень, автоматично бере участь у розіграші цінних подарунків

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію